MALTEMPO SULLA COSTA: INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Pubblicazione: 21 aprile 2020 alle ore 19:50

PESCARA - Il maltempo che ha interessato oggi la costa ha causato notevoli disagi in Abruzzo, in particolare nel Pescarese dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire su più fronti.

In particolare in via Rio Sparto per un albero caduto sopra due auto, diverse poi le infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture di abitazioni.

Questa mattina, invece, via Lugano a Montesilvano, una squadra è stata impegnata a causa di un incendio di un piccolo magazzino all’interno di un ufficio.

La squadra prontamente intervenuta ha evitato il propagarsi dell’incendio delimitando i danni solo al locale magazzino.