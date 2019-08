MALTEMPO: STOP ESTATE, PREVISTI ANCORA TEMPORALI, GRANDINE E RAFFICHE DI VENTO

Pubblicazione: 24 agosto 2019 alle ore 16:55

L'AQUILA - Questa domenica la maggior parte dell’Italia si troverà sotto una raffica di temporali anche improvvisi con grandine e forti raffiche di vento.

Domenica 25 agosto, come riporta Ilmeteo.it, i valori termici saranno non troppo elevati.

La quasi stazionarietà di una depressione atlantica sul Centro-Italia continuerà ad influenzare il tempo sullo Stivale e i temporali, per lo più assenti al mattino, si ripresenteranno nelle ore del pomeriggio e della sera a carattere sparso sulle Alpi lombarde e del Triveneto e più diffusamente sull’Appennino, sulla Toscana centro-meridionale, sul Gargano e sulle zone interne delle due Isole maggiori.

La maggior parte delle località costiere sarà al riparo del maltempo e continuerà a godere di un discreto soleggiamento interrotto soltanto da innocua nuvolosità nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni di 3bmeteo.com

DOMENICA 25 AGOSTO

Al Nord nubi e schiarite al mattino; locali acquazzoni in sviluppo nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e aree pedemontane. Temperature in lieve aumento, massime 27 e 31. Al Centro generale variabilità sin dal mattino; nel corso del pomeriggio ancora instabile sulla dorsale appenninica con rovesci e temporali. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 31. Al Sud bel tempo al mattino; nel pomeriggio qualche acquazzone o temporale in sviluppo su rilievi ed entroterra. Temperature con poche variazioni, massime tra 28 e 32.

LUNEDI' 26 AGOSTO

Al Nord nubi sparse in un contesto ampiamente soleggiato al mattino; addensamenti e occasionali acquazzoni diurni sulle Alpi. Temperature stazionarie, massime 28 e 32. Al Centro condizioni prevalentemente soleggiate al mattino; annuvolamenti e locali rovesci temporaleschi sull'entroterra appenninico. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 32. Al Sud sole e poche nubi al mattino; nel pomeriggio locali rovesci temporaleschi nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 32.

MARTEDI' 27 AGOSTO

Al Nord al mattino prevalente soleggiamento; copertura nuvolosa in graduale incremento da Ovest tra il pomeriggio e le ore serali. Temperature stazionarie, massime 28 e 32. Al Centro ampi spazi soleggiati su tutti i settori, eccezion fatta per temporali diurni sull'Appennino centrale. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 28 e 32. Al Sud sole e bel tempo al mattino; nel pomeriggio annuvolamenti e locali acquazzoni temporaleschi a ridosso dei comprensori montuosi. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 32. Con la giornata festiva si concluderà un periodo caratterizzato da frequenti temporali, infatti da lunedì 26 la pressione tornerà di nuovo ad aumentare riducendo gli episodi di instabilità e con un leggero aumento delle temperature, che saranno comunque gradevoli.