MALTEMPO: SI CONTANO I DANNI IN TUTTO L'ABRUZZO, DOMANI SCUOLE APERTE

Pubblicazione: 23 ottobre 2018 alle ore 16:46

PESCARA - Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l'intensa ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte.

In 24 ore, secondo le stime ripportate dall'Ansa, è caduto il doppio dell'acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre.

Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate infiltrazioni ed allagamenti di strade, scantinati, garage e negozi.

Duro lavoro per i vigili del fuoco che, nelle zone interessate dal maltempo, hanno impiegato ore per smaltire tutte le richieste di intervento.

A Pescara, dopo due giorni di sospensione delle attività didattiche, le scuole domani riapriranno regolarmente.

Le condizioni meteorologiche, dicono gli esperti, rimarranno stabili almeno fino a sabato, quando dovrebbe arrivare una nuova ondata di maltempo; si tratterà comunque di una tipica perturbazione autunnale.