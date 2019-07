MALTEMPO: RIFONDAZIONE, ''PESCARA AFFOGA MA SI LITIGA PER LE POLTRONE''

Pubblicazione: 10 luglio 2019 alle ore 20:06

PESCARA - "Il sindaco Carlo Masci è impegnato a litigare con la Lega per le deleghe degli assessori e nel frattempo Pescara viene 'bombardata' dalla grandine. Il centrodestra al governo ha mal di pancia un po' ovunque, la Lega cerca poltrone e tralasciano l'emergenza meteo".

A denunciare i ritardi nella gestione maltempo a Pescara è Rifondazioe comunista.

"Bisognerà attendere il tardo pomeriggio per l'attivazione dei Centri operativi comunali intanto come da foto che alleghiamo alle 15,35 le homepage dei siti istituzionali del comune di Pescara e Montesilvano, non riportavano alcuna comunicazione in merito all'allerta meteo e niente di niente su situazione di strade, divieti, raccomandazioni", viene evidenziato in una nota.

"Forse siamo 'vecchi' e per avere informazioni cerchiamo sui siti istituzionali, invece di chiedere l'amicizia al consigliere o all'assessore (se esiste) di turno. Questa è la politica al tempo dei clientes. Tempi nuovi? No siamo tornati alle pratiche dell'antica Roma, non più cittadini ma sudditi. Comuni e Regione Abruzzo dichiarino e facciano richiesta dello stato di emergenza e dello stato di calamità, in modo da consentire a cittadini, commercianti, imprese e agricoltori di essere almeno risarciti per i danni subiti", conclude la nota.