MALTEMPO: PIOGGE E DEBOLI NEVICATE A 600 METRI, ALLERTA GIALLA IN ABRUZZO

Pubblicazione: 28 novembre 2018 alle ore 00:15

L'AQUILA - Ancora pioggia vento sull'Abruzzo, per la giornata di oggi, mercoledì 28 novembre 2018, è prevista una criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico su tutte le zone di allerta, come riporta il bollettino di criticità della Regione.

Sulla base delle previsioni disponibili sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e forti raffiche di vento, deboli nevicate sono previste dai 600-800 metri.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, inoltre, mercoledì torna a rinforzare da ovest l'alta pressione, che favorisce una maggior stabilità del tempo. Tuttavia nei bassi strati dell'atmosfera scorreranno fredde correnti in arrivo dai Balcani, che provocheranno al mattino una diffusa nuvolosità con deboli precipitazioni sull'Abruzzo orientale. I fenomeni potranno assumere forma nevosa dai 600-800 metri. Maggior variabilità sui settori interni e verso le Marche, dove si avranno condizioni di variabilità asciutta. Temperature in diminuzione. Venti tesi tra NO e NE. Mare molto mosso o agitato.

Giovedì: la rimonta di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale e sull'Italia favorisce condizioni meteorologiche più stabili anche sul medio versante adriatico, seppur con residua nuvolosità medio-bassa lungo le coste e sui versanti orientali dell'Appennino. Temperature in lieve diminuzione. Venti moderati settentrionali. Mare mosso o molto mosso.

Venerdì: una perturbazione atlantica riesce ad inserirsi all'interno del campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni del Centro-Nord, con un aumento della nuvolosità sul medio versante adriatico, seppur in un contesto prevalentemente asciutto; possibili isolati fenomeni serali e notturni solo sulla dorsale appenninica occidentale al confine con Umbria e Lazio, nevosi sopra i 1.300-1.500 metri di quota. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi. Venti moderati in quota da OSO, da NNE al suolo. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 8 gradi; massime in aumento, con punte di 12 gradi. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 1.550 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica: la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sui massicci centrali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino occidentale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 8 gradi e punte di 12. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell'intorno di 1.650 metri. Mare mosso.