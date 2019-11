MALTEMPO PINETO: PISTA CICLOPEDONALE ''INGOIATA'' DALL'ACQUA

Pubblicazione: 12 novembre 2019 alle ore 20:02

PINETO - "Con le mareggiate di oggi si è riproposto l’annoso problema nella zona Nord del Calvano dove l’acqua ha raggiunto la pista ciclabile, facendone crollare un pezzo, e creato preoccupazione tra i cittadini e gli operatori economici. Una emergenza che necessita di un intervento urgente e risolutivo da parte della Regione Abruzzo, ente competente in materia. Domattina, su nostra sollecitazione, referenti regionali saranno a Pineto per un sopralluogo e auspichiamo interventi efficaci, occorre la presenza anche fisica della Regione Abruzzo, anche da parte della politica non solo della parte tecnica. Vanno bene gli studi però abbiamo bisogno che Pineto diventi una priorità sia dal punto di vista delle attenzioni che delle risorse per questo problema".

Con queste parole il sindaco e il vicesindaco con delega al Demanio del Comune di Pineto, rispettivamente Robert Verrocchio e Alberto Dell’Orletta, tornano a sollecitare la Regione per un intervento risolutivo nella zona Nord del Calvano interessata, come tutta la costa abruzzese, ancora una volta da mareggiate che creano danni e problemi a residenti e operatori. Un tema così sentito tanto che tanto che pochi giorni fa anche il Ministero ha dimostrato attenzione verso la problematica.

Il presidente del Consiglio comunale di Pineto Giuseppe Cantoro e il vice sindaco Dell’Orletta hanno effettuato un sopralluogo insieme all’ingegnere comunale, Marcello D’Alberto, nel tratto più colpito dalla mareggiata, in particolare tra il lido Il Gabbiano e il Lido di Casa Madre Ester dove la forza del mare ha messo a rischio la pista ciclabile.

"Un tratto della ciclabile antistante Hotel Ambasciatori è stato inghiottito dalla mareggiata – spiega Dell’Orletta – la situazione deve essere fronteggiata con interventi seri e urgenti. Ho chiamato i referenti regionali che hanno confermato di venire domani per un sopralluogo, l’auspicio è che Pineto diventi una priorità sia in termini di risorse che di attenzione da parte degli organi competenti in questo ambito".