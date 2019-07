MALTEMPO NON FERMA PROCESSIONE SANT'ANDREA A PESCARA, MA AL POSTO DEL SANTO C'E' UN MANIFESTO

Pubblicazione: 28 luglio 2019 alle ore 19:10

PESCARA - La pioggia battente non ha fermato la processione sul mare in occasione della Festa di Sant'Andrea, Santo protettore dei pescatori, ma ne ha modificato le modalità.

A causa del maltempo, che ha colpito l'Abruzzo, la statua del Santo, infatti, non è stata fatta uscire dalla chiesa e non è stato possibile caricarla sui pescherecci che partecipavano alla tradizionale processione in mare, che ogni anno va in scena a Pescara.

Al suo posto è stato portato in processione un manifesto con l'immagine del Santo.

Alla tradizionale manifestazione pescarese hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il presidente del Sib, Riccardo Padovano, e l'assessore al Mare e Fiume, Nicoletta Di Nisio.