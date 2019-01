MALTEMPO: NEVE NELL'ABRUZZO INTERNO E PIOGGIA SULLA COSTA, DISAGI CONTENUTI

Pubblicazione: 22 gennaio 2019 alle ore 09:32

L'AQUILA - È arrivata puntuale in Abruzzo la neve, che è iniziata a cadere nella notte imbiancando gran parte dell'entroterra.

Nevica regolarmente sulle autostrade A24 e A25, anche se dal centro operativo della polizia stradale dell'Aquila fanno sapere che non si registrano disagi, mentre piove a tratti sull'autostrada A14 dove pure la circolazione è regolare, dicono dal Coa di Pescara.

All'Aquila il sindaco, Pierluigi Biondi, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

L'avviso di condizioni metereologiche avverse diramato dal Dipartimento della protezione Civile Nazionale nella serata di lunedì prevede nevicate diffuse fino a quote di 6-800 metri fino a mercoledì mattina.

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, Ferrovie dello Stato ha attivato per la giornata di oggi, martedì 22 gennaio, i Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana.

Alcuni fronti di instabilità, a intermittenza, transiteranno da Ovest verso Est determinando altre precipitazioni, a tratti nevose fino a quote collinari specie sulle alte Marche, come riporta 3bmeteo.com. (m.sig.)