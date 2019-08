Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

BOMBA D'ACQUA A L'AQUILA: CHIUSA VIA PESCARA, DISAGI IN VIA EDMONDO VICENTINI, PIAZZA D'ARMI E AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO MALTEMPO: MEZZO ABRUZZO NEL CAOS, ALLAGAMENTI, BLACK OUT E STRADE CHIUSE

Pubblicazione: 24 agosto 2019 alle ore 20:09

L'AQUILA - Allagamenti, circolazione in tilt, caos, incidenti, tantissime chiamate ai centralini delle Forze dell’ordine con richieste di interventi, strade chiuse e danni all’asfalto. Mezzo Abruzzo è stato investito, nel tardo pomeriggio di oggi, da un'ondata di maltempo, che ha fatto registrare disagi soprattutto nell'Aquilano e nel Frentano. La pioggia torrenziale che sta cadendo da circa un’ora nell’Aquilano ha provocato allagamenti e sbalzi di tensione della corrente elettrica che in qualche caso ha causato black out elettrici. In conseguenza dell’ondata di maltempo il traffico sta subendo forti rallentamenti: a tale proposito sulla A24 tra le stazioni di Tornimparte (L’Aquila) e Valle del Salto si è verificato un incidente con un automobilista che ha perso il controllo della sua autovettura uscendo comunque indenne dall’impatto. Inoltre, Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, sul suo sito internet ha comunicato che per la pioggia ci sono allagamenti tra i caselli L'Aquila Ovest e L'Aquila est; forti temporali si stanno abbattendo anche nel tratto compreso tra Bussi-Popoli e Scafa-Alanno. Sempre nel capoluogo abruzzese, che al momento risulta la zona più colpita, risultano allagati anche il Carrefour Market in via Edmondo Vicentini, piazza d'Armi e nella zona del terminal di Collemaggio. Fiumi di acqua anche in alcuni punti di via della Polveriera, via Amiternum, in particolare nella zona di Santa Barbara e via Beato Cesidio e via Pescara, quest’ultime chiuse temporaneamente. Inoltre, da quanto appreso, l’asfalto ha ceduto in alcuni tratti di viale della Croce Rossa, via Strinella, davanti all’hotel Federico II, dove fino a qualche ora fa erano presenti gli uomini della Polizia Municipale, intenti a regolare il traffico ed evitare ingorghi ed incidenti. I vigili del fuoco sono intervenuti anche alla Conad del Torrione, che risulta parzialmente allagata. Nel pomeriggio il tunnel del parcheggio di Collemaggio è stato chiuso e riaperto dopo l'intervento dei Vigili del fuoco, alle prese con decine di interventi in tutto il territorio. Diversi eventi sono stati annullati o sospesi in attesa delle verifiche agli impianti e alle strutture: il concerto della Bandabardò a Forcelle di Tornimparte è stato annullato proprio a causa del maltempo. In provincia di Chieti il maltempo sta causando forti disagi; in particolare nell'area frentana. I comuni maggiormente colpiti sono Archi, Altino, Casoli, Fara San Martino e Gessopalena. Segue...

