MALTEMPO: MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE ANAS IN AZIONE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 23 febbraio 2018 alle ore 12:52

L'AQUILA - Proseguono le attività di Anas per garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza, durante la prevista ondata di freddo e maltempo segnalata dal Dipartimento della Protezione Civile, che interesserà la Penisola nel fine settimana con possibili precipitazioni di carattere nevoso, anche a quote di pianura.

Mezzi spargisale e sgombraneve sono già in azione, soprattutto in Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

La circolazione è al momento generalmente regolare sulle strade statali e sulle autostrade in gestione Anas.

Sono possibili rallentamenti per mezzi operativi in azione, soprattutto sui tratti montani e di valico.

Anas ricorda inoltre l’obbligo di catene a bordo (o montate dove necessario) o di pneumatici invernali, in vigore sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Sul sito www.stradeanas.it alla pagina "Piani e interventi" è possibile conoscere tutti i tratti lungo i quali è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".

Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.