MALTEMPO, LA GRANDE PAURA: CANOTTI, MATERASSI E COPERTE SULLE AUTO, LE FOTO DAL WEB

Pubblicazione: 13 luglio 2019 alle ore 20:13

PESCARA - Dopo l'eccezionale ondata di maltempo che mercoledì scorso si è abbattuta su Pescara e su gran parte della costa adriatica, con una grandinata violentissima che ha provocato danni e feriti, in Abruzzo è psicosi da grandine: in tanti stanno proteggendo come possibile le automobili, considerato che per oggi e domani c'è un'allerta meteo con codice arancione.

Così, lungo le strade, sono visibili veicoli protetti da coperte, materassi, cartoni e perfino canotti per il mare.

Le foto dei mezzi stanno facendo il giro dei social.

Sul web ci sono anche immagini scattate nelle stazioni di rifornimento, dove in tanti, per avere un riparo sicuro, hanno parcheggiato le automobili.