MALTEMPO ITALIA: BIONDI, ''VICINI A TERRE COLPITE, RESTITUIAMO SOLIDARIETA' 2009''

Pubblicazione: 04 novembre 2018 alle ore 12:10

L'AQUILA - "L'Aquila e gli aquilani si stringono ai cittadini italiani residenti nei territori colpiti da un'ondata di maltempo senza precedenti, che ha provocato lutti e devastazione in alcune delle zone più straordinarie del Paese, sia dal punto di vista ambientale sia turistico ed economico. Giungano loro i sentimenti di solidarietà e vicinanza personale e della municipalità in un momento tanto difficile, certo che sapranno risollevarsi e far fronte a questa tragedia caparbiamente e tenacemente".

È il messaggio di vicinanza e solidarietà del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, alle popolazioni colpite da calamità negli ultimi giorni.

"Da quelle regioni, nel 2009, migliaia di volontari raggiunsero questa terra per prestare soccorso a chi era stato duramente messo alla prova dalla furia del terremoto - aggiunge Biondi - Con lo stesso spirito di collaborazione e orgoglio nazionale, oggi, partono dall'Abruzzo donne, uomini e volontari della Protezione civile per restituire, non solo idealmente, quanto ricevuto in termini di assistenza e sostegno a chi ha perso tutto a causa di una calamità naturale. È a loro che rivolgiamo un caro saluto, carico di affetto e riconoscenza per l'impegno e la dedizione che dimostrano nella loro azione a sostegno dei nostri fratelli, lontani solo geograficamente", conclude il primo cittadino.