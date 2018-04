MALTEMPO, IN ABRUZZO

NUVOLE E TEMPERATURE

IN DIMINUZIONE

Pubblicazione: 09 aprile 2018 alle ore 12:09

L'AQUILA - Un sistema frontale si muove velocemente dal medio Tirreno determinando un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche a nord, al centro e marginalmente al sud della nostra penisola.

Le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare indicano per il centro Italia una residua nuvolosità; nuvoloso con rovesci su aree tirreniche peninsulari, zone appenniniche e Umbria con rovesci e temporali anche diffusi, localmente intensi su Lazio e Toscana in attenuazione dal pomeriggio ad iniziare dal Lazio; molto nuvoloso sulle regioni adriatiche con piogge al mattino e locali rovesci nelle zone interne e nelle Marche nel corso della giornata; miglioramento dal pomeriggio ad iniziare dall'Abruzzo.

Temperature minime in aumento al centro sud e sulle coste adriatiche settentrionali; in lieve diminuzione su Sardegna, Liguria, Piemonte e Lombardia; senza sostanziali variazioni altrove; massime in generale calo, anche deciso, un po' ovunque ad eccezione di Sardegna orientale, Sicilia meridionale, coste ioniche della Calabria e litorali di Puglia, Molise ed Abruzzo.

Domani cielo molto nuvoloso. Nuvolosita' piu' compatta attesa sulle regioni tirreniche ed umbria con piogge sparse e locali rovesci, anche temporaleschi sulla parte centro settentrionale della Toscana.

Temperature minime in leggero rialzo sulle coste centrali adriatiche.