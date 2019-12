A L'AQUILA POLEMICHE PER MANCATO FUNZIONAMENTO POMPA E SEMAFORO IN SOTTOPASSO DI SASSA, ALLERTA A TAGLIACOZZO MALTEMPO: A PESCARA RISCHIO ESONDAZIONE FIUME, ALLAGAMENTI E DISAGI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 22 dicembre 2019 alle ore 16:18

PESCARA - Forte vento e pioggia, delle ultime ore hanno causato disagi in Abruzzo. Situazione più critica a Pescara, per il rischio esondazione del fiume Pescara, che in alcuni punti, nel tratto urbano, ha superato gli argini raggiungendo il manto stradale.

All'origine del fenomeno potrebbe esserci il forte vento delle ultime ore che, con il mare agitato, impedisce al corso d'acqua di defluire. Le golene sono state chiuse al traffico.

All’Aquila si sono registrati allagamenti, in vari punti della città, in particolare a Sassa, al progetto Case, e in un sottopassaggio ferroviario, senza che il semaforo di sicurezza sia diventato rosso.

Tra le zone interessate anche il piazzale di fronte alla stazione dell’Aquila, ieri completamente allagato.

Disagi da maltempo nella Valle Roveto, con uno smottamento lungo la strada che porta alla frazione di Rendinara, nel Comune di Morino.

Squadre operative con le idrovore sono dovute intervenire al sottopassaggio della stazione di Tagliacozzo che a causa delle piogge abbondanti si è allagato. Previsti in Abruzzo rovesci anche nella giornata di domani, ma il maltempo è in attenuazione.

Tornando a Pescara, il sindaco, Carlo Masci, sottolinea che "i volontari delle associazioni e prima ancora i Vigili Urbani sono già al lavoro dalle 12.00 per avvertire i proprietari delle macchine parcheggiate e mettere in sicurezza il lungofiume".

Il Centro Funzionale d'Abruzzo, sul suo sito web, comunica che "la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Pescara segnala il superamento della soglia di pre-allarme ed un graduale aumento verso la soglia di allarme", raccomandando, viste le "persistenti condizioni di tempo instabile", di "mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza".

A Tagliacozzo è in funzione il Centro Operativo Comunale.

Si legge nella nota del sindaco, Vincenzo Giovagnorio: "Sul territorio comunale si stanno verificando disservizi soprattutto a causa di alberi caduti e allagamenti dovuti alle intense e forti piogge. La situazione più disagiata nella frazione di Poggio Filippo e in via Cupa nel Capoluogo dove sono caduti alcuni alberi. Il C.o.c. è coadiuvato dal Presidente Christian Rossi e dai Volontari della Protezione Civile, attivati ieri sera dal Sindaco con una chiamata alla Sala operativa regionale.

Si raccomanda "di evitare la sosta delle automobili al di sotto degli alberi, di evitare il transito, anche a piedi, al di sotto di alberature, cornicioni e sporgenze di qualsiasi tipo ed in prossimità di ponteggi/cantieri edili; di evitare in generale le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di materiale anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come vasi o tegole; di prestare particolare attenzione, nel caso ci si trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo, poiché le raffiche tendono a far sbandare gli stessi per cui è indispensabile moderare la velocità; di prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale e ad ogni altra informazione emanata dalle autorità”.