MALTEMPO: DOPO BREVE TREGUA TORNA LA NEVE SULL'ABRUZZO, TRACOLLO DELLE TEMPERATURE

Pubblicazione: 07 gennaio 2019 alle ore 18:25

L'AQUILA - La tregua garantita dall'alta pressione al nostro Paese durerà ben poco, infatti già dalla giornata di domani correnti via via più instabili e fredde porteranno un nuovo peggioramento delle condizioni meteo per il resto della settimana in particolare sulle Regioni del Centro Sud.

Avremo dunque un altro carico di neve dopo quello della scorsa settimana, come riporta Ilmeteo.it: ma vediamo nel dettaglio dove cadrà più abbondante e a che quota.

Come detto già dal pomeriggio di domani, martedì 8 gennaio, i modelli meteo a nostra disposizione (Ecmwf) un primo impulso perturbato colpirà i settori tirrenici tra Lazio, Campania e Calabria con nevicate sulle zone montuose solamente oltre i 1000-1200 metri di quota.

Ma non è finita qui, anzi tra mercoledì 9 e giovedì 10 i venti ruoteranno nuovamente in senso antiorario intorno al minimo di Pressione (997 hPa) disponendosi dai quadranti settentrionali su buona parte dell’Italia.

Ragion per cui ci aspettiamo un tracollo delle temperature specie sui settori adriatici e al Sud, scrivono da Ilmeteo.it.

La quota neve è prevista in calo con i fiocchi a partire dai 600-700 metri tra Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e zone interne della Calabria. A quote superiori invece sulla Sicilia.

Il nucleo depressionario continuerà a richiamare aria sempre più fredda facendo calare ulteriormente le temperature e, tra la serata di giovedì e la prima parte di Venerdì ci aspettiamo nevicate a bassissima quota, oltre i 100 metri, tra Marche, Abruzzo, Molise e Nord della Puglia.

Non è escluso che durante i rovesci più intensi i fiocchi possano spingersi anche più in basso fin quasi al livello del mare.

Successivamente il centro di bassa pressione responsabile di questa nuova ondata di maltempo si allontanerà dal nostro Paese in direzione della Grecia, lasciando spazio all'Alta Pressione a ridosso del weekend, anche se qualche isolato piovasco sarà sempre possibile al Sud.