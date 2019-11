MALTEMPO: DOMENICA BREVE TREGUA, POI NUOVA PERTURBAZIONE, FORTI PIOGGE

Pubblicazione: 09 novembre 2019 alle ore 19:00

ROMA - Domenica un parziale e temporaneo miglioramento del tempo in attesa di una nuova perturbazione a inizio settimana che porterà piogge abbondanti e venti burrascosi.

Sono le previsioni di Meteo Expert.

"Domenica - spiegano i meteorologi - si vedranno già le avvisaglie di una nuova ondata di maltempo, con prime piogge in Sardegna e Liguria, in estensione in serata anche al medio versante tirrenico, per l'avvicinarsi di una perturbazione che tra lunedì e martedì riporterà la pioggia su gran parte d'Italia, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine, mentre le temperature rimarranno vicine ai valori medi stagionali".

Lunedì nuvole su gran parte d'Italia, aggiungono gli esperti, con piogge sparse e intermittenti su tutte le regioni settentrionali (Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia). Prevista qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri.

Temperature massime in calo al Nord, in leggero aumento al Sud e Isole.

"All'inizio della prossima settimana - sottolineano i metereologi - assisteremo probabilmente alla formazione di una intensa circolazione di bassa pressione con centro inizialmente posizionato a ovest della Sardegna. L'evoluzione di questo vortice depressionario resta ancora un po' incerta - precisano - l'evoluzione più probabile è che tra martedì e mercoledì questo vortice si avvicinerà ulteriormente all'Italia determinando un sensibile peggioramento del tempo".

Le giornate di martedì e mercoledì, dunque, potrebbero essere critiche per le forti piogge e i venti intensi. Anche il resto della settimana non vedrà un miglioramento del tempo e il ritorno dell'alta pressione. Altre perturbazioni, infatti, potrebbero raggiungere il nostro Paese.