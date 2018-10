MALTEMPO: DISAGI L'AQUILA, CHIUSA STRADA PER ROCCA

DI MEZZO, LAGO ''BARREA'' SUPERA LIVELLO GUARDIA

Pubblicazione: 29 ottobre 2018 alle ore 18:55

L'AQUILA - Allagamenti, strade a tratti impraticabili, alberi caduti in mezzo alla carreggiata e traffico in tilt.

L'ondata di maltempo che ha colpito la regione non ha risparmiato L'Aquila, dove i Vigili del Fuoco, dal primo pomeriggio di oggi, sono alle prese con molti interventi, soprattutto nella zona Est della città.

Diversi gli alberi e i grossi rami, divelti a causa delle violente raffiche di vento, che hanno invaso la strada, creando disagi e rallentamenti al traffico.

Un albero è caduto lungo la strada statale 17 Bazzano-Sant'Elia ed è stato necessario l'intervento degli uomini del 115 per rimuoverlo.

Il lago artificiale di Barrea (L'Aquila) ha superato il livello di guardia ed è insieme a tutti i fiumi della Provincia monitorato dai vigili del fuoco che hanno definito come "preoccupante" l'emergenza maltempo che nelle previsioni andra' avanti ancora per diverse ore.

Sul lago ricavato nel 1951 dallo sbarramento del fiume Sangropresso la forra di Barrea, si affacciano anche i comuni di Civitella Alfedena e Villetta Barrea. La zona umida del Lago di Barrea, individuata e inserita dal 1976 nella lista delle aree previste dalla convenzione di Ramsar, interessa il territorio del lago omonimo, situato all'interno del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nella comunità montana Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia.

Il maltempo in Alto Sangro e nei paesi del Parco nazionale d'Abruzzo, con pioggia incessante, vento e blackout ha costretto anche all'evacuazione di alcune abitazioni. In azione oltre sette squadre di vigili del tra Castel di Sangro e L'Aquila insieme a volontari della Protezione Civile.

Impegnati anche i carabinieri, impegnati nella viabilita', valutazione rischi e soccorso alle persone.

Il fiume Sangro ha esondato in piu' punto, travolgendo un ponte per l'attraversamento pedonale. Chiuso in via precauzionale, anche il ponte che sovrasta il corso d'acqua, situato sulla Strada Provinciale che collega il comune di Villetta Barrea a quello di Civitella Alfedena.

Numerose persone sono rimaste per diverse ore senza energia elettrica. Diversi gli animali da allevamento bloccati nel fiume in piena, come anche esemplari di fauna protetta.

La strada statale 696 “del Parco Regionale Sirente-Velino”, poi, è temporaneamente chiusa in località Rocca di Mezzo (dal km 26,800 al km 28,200), in provincia dell’Aquila, a causa di un allagamento provocato dalle intense piogge.

Il traffico è deviato sulla viabilità comunale con indicazioni in loco.

Sempre a causa delle forti piogge il traffico è rallentato sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora” a causa di allagamenti localizzati tra Morino e Le Rosce. Il transito è consentito a senso unico alternato.

Le squadre e i tecnici Anas (gruppo FS Italiane) sono incessantemente al lavoro su tutta la rete stradale di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione nonché intervenire tempestivamente in caso di necessità. La Sala Situazioni nazionale e le sale operative locali assicurano inoltre il monitoraggio in tempo reale e il coordinamento con le Prefetture, la Protezione Civile e le Autorità competenti.



L'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.