ALBERO CADE SU AUTO A PESCARA, GRAVE UNA DONNA. CHIUSE SCUOLE NELLA MARSICA E APERTI CENTRI OPERATIVI COMUNALI MALTEMPO: ABRUZZO IN GINOCCHIO, DISAGI E ALLAGAMENTI, NUOVA ALLERTA ARANCIONE

Pubblicazione: 29 ottobre 2018 alle ore 14:50

L'AQUILA - Strade allagate, disagi alla viabilità stradale e alberi caduti a causa del forte vento. È quanto si sta verificando in queste ore in molte zone della regione Abruzzo, colpita violentemente dall'ondata di maltempo.

Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita a Pescara, dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata in via Avezzano, vicino alla Prefettura.

Al termine dell'intervento chirurgico, la donna è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Pescara; la prognosi è di 40 giorni.

Secondo la ricostruzione, la 49enne era nella sua Citroen C3, in sosta, quando, a causa del forte vento, un grosso tronco si è staccato da un pioppo ed ha preso in pieno la parte anteriore della sua automobile. Danneggiato anche un secondo veicolo che era parcheggiato in strada. Di tutti gli accertamenti si sta occupando la Polizia municipale, intervenuta insieme a a Polizia di Stato, 118 e Vigili del Fuoco. Via Avezzano è stata chiusa al traffico in attesa di ulteriori verifiche sugli alberi della zona.

Il fusto è finito dentro l'abitacolo della vettura. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, ha riportato, tra l'altro, una frattura esposta del femore ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove attualmente è sottoposta a intervento chirurgico. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Municipale.

Ieri, infatti, il Centro Funzionale d'Abruzzo ha diramato una nota in cui si annunciava l'innalzamento del livello di rischio idrogeologico e idraulico, da arancione a rosso, per la giornata di oggi, tanto che sono state chiuse le scuole nei Comuni di Collelongo, Balsorano, Aielli, Cerchio, Collarmele, San Vincenzo Valle Roveto, Civitella Roveto, Canistro, Pescasseroli, Ortucchio, Pescina, Barrea e Villetta Barrea (L'Aquila), con ordinanze emesse ieri in tarda serata dai sindaci.

I comuni di Avezzano, Collelongo e Opi hanno attivato il Centro Operativo Comunale (Coc).

Mentre a Villetta Barrea la situazione è tornata sotto controllo dopo che ieri il fiume Sangro, esondato in alcuni punti, ha spinto in acqua alcuni alberi che, creando uno sbarramento naturale, hanno fatto innalzare il livello fino a far crollare un ponticello pedonale in legno.

I Vigili del fuoco hanno ripulito il letto del fiume, ripristinando il normale corso.

NUOVA ALLERTA ROSSA PER DOMANI NELLA MARSICA E NELL'ALTO SANGRO

Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, a seguito del persistere delle precipitazioni con quantitativi da elevati a molto elevati, nonché dell'emissione di un nuovo Avviso di Condizioni metereologiche avverse, emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha diramato una nuova allerta Rossa per rischio idraulico diffuso per le zone della Marsica e dell'Alto Sangro.

Inoltre, in considerazione dei quantitativi di pioggia previsti per le prossime ore inferiori a quelli stimati in precedenza, per la giornata di oggi, lunedì 29 ottobre, e di domani, martedì 30 ottobre, il Centro Funzionale d'Abruzzo ha emesso un nuovo avviso di criticità regionale con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso sulle zone interne della Regione, in particolare della provincia dell'Aquila.

Lo rende noto il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca.

Nello specifico, dal pomeriggio di oggi (29 Ottobre) alle 14 di domani (30 ottobre), l'allerta arancione per rischio idraulico diffuso interesserà ancora i Bacini dell'Aterno, dell'Alto Sangro e la Marsica e sulle restanti zone della Regione; in particolare sui bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara e Bacino Basso del Sangro prevista allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali per oggi, per rischio idrogeologico localizzato per la giornata di domani.

Le allerte emesse sono relative al possibile verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all'innalzamento del livello idrometrico dei corsi d'acqua principali e del reticolo idrografico minore, nonché alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti e cadute massi.

Si prevedono, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della regione con quantitativi cumulati generalmente moderati ed isolate sul resto.

Il Centro Funzionale ha, inoltre, diffuso l'Avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile, che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Previsti venti forti con raffiche di burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per le prossime ore seguiranno, la sala Operativa Regionale seguirà l'evoluzione dei fenomeni attraverso il sistema del volontariato di protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura.

Mazzocca a riferito che ai Comuni è stato raccomandato di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani di emergenza e di vigilare il territorio con particolare riferimento alla corretta tenuta dei reticoli idrografici e del funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, invitando i Sindaci a monitorare le zone in cui sono presenti movimenti franosi.

Le norme comportamentali e di autoprotezione per i cittadini sono consultabili sul sito web allarmeteo.regione.abruzzo.it alla sezione Allerte e segnalazioni.