MALTEMPO: DISAGI CAUSATI

DALLA PIOGGIA SULL'ABRUZZO,

PESCARA LA ZONA PIU' COLPITA

Pubblicazione: 05 maggio 2018 alle ore 12:32

L'AQUILA - La pioggia battente degli ultimi giorni sta creando danni e forti disagi su tutto l'Abruzzo, con allagamenti soprattutto lungo la costa: la zona più colpita è il Pescarese, ma si registrano forti disagi anche nel Teramano, dove si sono resi necessari molti interventi da parte dei vigili del fuoco. Piove anche all'Aquila e Chieti, ma la situazione resta per il momento sotto controllo.

Fiumi di fango e detriti, è quello che si sono trovati di fronte i cittadini di Moscufo, Cappelle sul Tavolo, Collecorvino e Congiunti, in provincia di Pescara. Proprio gli ultimi due paesi sono stati i più colpiti dalla bomba d’acqua, come testimoniano anche i numerosi video postati in rete.

Si sono creati veri torrenti d'acqua sulla strade delle colline pescaresi che, ironia della sorte, hanno anchetrasportato ignari pesci nelle case dei poveri alluvionati.

Sul posto sono dovute intervenire diverse pattuglie di Carabinieri e Polizia Stradale per normalizzare il traffico e chiudere le vie dove l'acqua raggiungeva i livelli più critici.

È ancora presto per stimare il costo complessivo dei danni ma non è la prima volta che si verificano eventi di questo genere: l'azienda Rovalgom, situata all'ingresso di Congiunti poco distante la più trafficata via Vestina, è una tra le più colpite dall’alluvione tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per pompare l'acqua all'esterno della struttura.