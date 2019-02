MALTEMPO: CORSE TRENI CONFERMATE, E' PRE-ALLERTA NEVE E GELO

Pubblicazione: 23 febbraio 2019 alle ore 09:19

PESCARA - In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi sabato 23 febbraio, la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.

L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni.

I servizi commerciali potranno essere eventualmente ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone nelle seguenti linee ferroviarie: sulle trtte abruzzesi Sulmona-Avezzano, Terni-L’Aquila-Sulmona e sulla Campobasso -Venafro,Foggia - Benevento, Benevento-Avellino-Salerno, Foggia-Potenza-Battipaglia, Bari-Taranto, Sibari-Cosenza.

Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate nelle prossime ore dal maltempo saranno attivi i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate, coordinati dalle Sale Operative centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando i siti web trenitalia.com, rfi.it, il giornale on line fsnews.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews_it, il profilo Twitter di FS.