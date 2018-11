MALTEMPO: COMITATO VITTIME, ''CASTELDACCIA COME RIGOPIANO''

Pubblicazione: 05 novembre 2018 alle ore 18:13

PESCARA - "È una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto".

Lo ha detto, come riporta l'Ansa, Gianluca Tanda, del Comitato Vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell'incontro in Procura con i magistrati titolari dell'inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017.

"Nulla è cambiato da quasi tre anni - ha proseguito Tanda - Questa era la paura che avevano anche le altre associazioni, quando siamo entrati noi, che eravamo stati gli ultimi a entrare".