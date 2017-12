MALTEMPO, CODICE ARANCIONE

SU ALCUNE ZONE DELL'ABRUZZO,

CRITICITA' IN AREE INTERNE

Pubblicazione: 27 dicembre 2017 alle ore 13:55

L'AQUILA - Il Centro funzionale della Protezione civile della Regione Abruzzo comunica che dalla giornata di oggi, 27 dicembre e fino alle 14,00 di domani è prevista una criticità moderata (codice arancione) per rischio idrogeologico localizzato sulle zone "bacino dell'Aterno" e "Marsica" e per rischio idraulico diffuso sul "bacino alto del Sangro".

"Tutti i comuni delle zone di allerta in cui sono previste situazioni di possibile criticità", rende noto il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, "sono stati invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree già percorse da incendi".

Per altre informazioni e aggiornamenti sulla situazione meteo, http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/bollettini/2200/avviso-di-criticita-n.-10-del-26-dicembre-2017.