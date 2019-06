MALTEMPO: CASTALDI (M5S), ''FONDI DANNI 2017 GRAZIE A NOSTRO LAVORO''

Pubblicazione: 03 giugno 2019 alle ore 11:55

PESCARA - "Il finanziamento del piano degli investimenti presentato dalla Regione Abruzzo, per il rispristino dei danni al patrimonio pubblico a seguito delle eccezionali nevicate del gennaio 2017, per un totale di 62.428.287,26 euro, è stato reso possibile solo grazie alla attenzione che è stata posta dal Movimento 5 Stelle e dal governo Conte ai problemi del territorio".

Lo dice in una nota Gianluca Castaldi, senatore M5S.

"Con la Legge di Bilancio 2019, secondo quanto stabilito dall'art.1 comma 1028, è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi".

Solo grazie a questa immissione di risorse (che consentirà anche il ripristino di viabilità delle nostre zone interne) si rendono possibili gli interventi, come correttamente individuato dalla Protezione Civile, su quelle situazioni (sia a livello strutturale che infrastrutturale) "il cui livello di progettazione è in uno stato avanzato, al fine di rispettare la tempistica dettata dal DPCM, oltre che per porre rimedio a situazioni il cui scenario di rischio si è aggravato".