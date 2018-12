MALTEMPO: ANCORA NEVE E GELO, MINIME IN CALO IN TUTTO L'ABRUZZO

Pubblicazione: 15 dicembre 2018 alle ore 20:44

L'AQUILA - Ancora neve e temperature in calo sull'Abruzzo e in particolare nella Provincia dell'Aquila, che già nei giorni scorsi si è risvegliata sotto una coltre bianca.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, domenica: nella seconda parte del giorno transita una perturbazione sul medio versante adriatico, responsabile di condizioni di maltempo. Precipitazioni anche diffuse tra sera e notte in arrivo da ovest, a carattere nevoso sulla dorsale a partire dai 500-800m sulle Marche ma a livelli nettamente superiori sull'Abruzzo. Temperature in rialzo alle alte quote. Venti variabili, da ONO in quota. Mare mosso

Lunedì: una perturbazione atlantica attraversa l'Italia e determina condizioni di maltempo anche sul medio versante adriatico. Le basse temperature presenti al suolo favoriranno nevicate anche a quote di fondovalle sulle Marche, specie settentrionali, sulle zone appenniniche in Abruzzo. Nel corso della serata però l'allontanamento del fronte verso sudest favorirà un miglioramento, con fenomeni in esaurimento a partire dalle Marche. Temperature in aumento nei minimi, in calo nei massimi. Venti orientali in rinforzo, fino a tesi da NE in serata. Mare molto mosso o agitato.

Martedì: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su litorali, massicci centrali e sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle subappenninche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime in calo, con estremi di 4°C; massime in aumento, con punte di 9°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell'intorno di 1100 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Mercoledì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 4°C e punte di 9°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 1550 metri. Mare mosso.