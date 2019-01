FERROVIE DELLO STATO ATTIVANO PIANO NEVE E GELO SU TUTTA LA REGIONE MALTEMPO: ALLERTA PROTEZIONE CIVILE,

ATTESE NEVICATE IN ABRUZZO PER 24-36 ORE

Pubblicazione: 21 gennaio 2019 alle ore 20:15

L'AQUILA - Un avviso di condizioni metereologiche avverse sull'Abruzzo a partire dalla tarda serata di oggi è stato diramato dal Dipartimento della protezione Civile Nazionale.

Per le successive 24/36 ore, infatti, come segnalato anche sul sito della regione Abruzzo (http://allarmeteo.regione.abruzzo.it) e come annunciato dal centro funzionale d'Abruzzo, si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri.

Maltempo previsto anche su Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna.

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana.

Al momento - spiega in una nota Fs - non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza. Pronte a intervenire 750 persone del Gruppo e delle ditte appaltatrici per garantire la mobilità ferroviaria. Circa 350 persone, fra operatori della circolazione, tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, sono pronte ad intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull'infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari.

Trenitalia - conclude la nota - ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per garantire la mobilità delle persone, con locomotive e treni diesel di soccorso pronte a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Previsto inoltre il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate con oltre 400 addetti per assistere e fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto.

Pioggia e neve tornano in Abruzzo, accompagnati da un'ondata di freddo polare, che sta investendo l'intera penisola. La formazione di un vortice depressionario sul Tirreno centrale determinerà un nuovo periodo instabile e a tratti perturbato sulle regioni centro-meridionali della Penisola, incluse quelle del medio versante adriatico.

In particolare il tempo andrà velocemente peggiorando tra Marche e Abruzzo con piogge e nevicate sopra gli 800-1.200 metri di quota dal pomeriggio-sera, ma con precipitazioni che tenderanno a persistere anche tra lunedì e martedì dove - ad intermittenza - transiteranno da Ovest verso Est alcuni fronti d'instabilità che determineranno altre precipitazioni, a tratti nevose fino a quote collinari specie sulle alte Marche, come riporta 3bmeteo.com.

Temperature via via più fredde specie da lunedì, con risvolti invernali soprattutto a partire dalla seconda parte della nuova settimana, ancora con possibili nevicate anche a quote basse tra Marche e Abruzzo.

PREVISIONI

Lunedì: un vortice depressionario in prossimità del Tirreno centrale determina il transito di una perturbazione che agisce in particolare sulle regioni centro-meridionali provocando una giornata molto nuvolosa su Marche ed Abruzzo, con piogge sparse e nevicate a quote di media montagna, ma localmente fino a quote collinari (300-500 metri su alte Marche). Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati o tesi tra NO e NE. Mare molto mosso.

Martedì: la fredda circolazione depressionaria, responsabile di deboli nevicate nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo un miglioramento. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; su subappenninche e massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata; sull'Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata. Temperature minime in forte calo, con estremi di 1°C; massime in aumento, con punte di 8°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 950 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Mercoledì: la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umide che determina un peggioramento serale con deboli nevicate, dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico sui litorali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sulle subappenninche nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata; sui massicci centrali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli nevicate; sull'Appennino occidentale molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza sereni. Dalla sera nubi in aumento con deboli nevicate. Temperature minime in aumento, con estremi di 4°C; massime stabili, con punte di 8°C. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 950 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Giovedì: un profondo minimo di pressione poco ad ovest dell'Italia pilota una perturbazione responsabile di condizioni di maltempo sul medio versante adriatico, con nevicate a quote collinari. Nel corso della giornata però lo scivolamento verso sud del fronte permetterà una graduale attenuazione dei fenomeni sulle Marche, mentre si intensificheranno entro sera sull'Abruzzo. Temperature stabili. Venti tesi da NE. Mare molto mosso o agitato.

Venerdì: la fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando nevicate per gran parte della giornata, talora intense al mattino. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle subappenninche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. Deboli nevicate dal pomeriggio; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio; sull'Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata. Temperature minime in forte calo, con estremi di 3°C; massime in calo, con punte di 4°C. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 900 metri. Mare da agitato a molto mosso.