MALTEMPO: ALLERTA METEO, VENTI BURRASCA SULL'ABRUZZO, RAMI CADUTI E DISAGI

Pubblicazione: 13 dicembre 2019 alle ore 18:23

ROMA - La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a determinare nelle prossime ore ancora condizioni di maltempo, con venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte, sulle regioni centro meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti di burrasca con raffiche fino a tempesta su Abruzzo e Molise.

Il maltempo ha creato qualche disagio in Abruzzo, soprattutto nell'Aquilano e nella Marsica dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi rami caduti e tegole delle case spazzate via dalle forti raffiche di vento.

Ci sarebbe, poi, l'asfalto bagnato alla base dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio all'Aquila, tra la via Mausonia e la Sr 5 bis: un'auto, dopo aver perso il controllo in una rotatoria, si è rovesciata su un fianco. Nessuno è rimasto gravemente ferito.

Nella frazione aquilana di Pianola alcuni grossi rami sono caduti all'interno e all'esterno del cimitero locale. Gli uomini del 115 sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area.