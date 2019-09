MALTEMPO: ALLERTA METEO PER DOMANI, CRITICITA' BACINO SANGRO, PESCARA E VOMANO

Pubblicazione: 02 settembre 2019 alle ore 17:16

L'AQUILA - Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani, martedì 3 settembre.

Prevista una criticità moderata (Allerta arancione) per rischio Idrogeologico per temporali su Abru – A (Bacino Tordino – Vomano), Abru – C (Bacino del Pescara), Abru – D1 (Bacino Alto del Sangro) e Abru – D2 (Bacino Basso del Sangro).

E’ prevista criticità ordinaria (Allerta gialla) per rischio idrogeologico per temporali su Abru – B (Bacino dell’Aterno) e Abru – E (Marsica).

"Dalle prime ore di domani, e per le successive 18-24 ore - si legge nella nota -, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomi saranno accompagnati da rovesci di forte intebsità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti reffiche di vento".