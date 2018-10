MALTEMPO: ALLERTA IN ABRUZZO, TEMPORALI, BURRASCA E POSSIBILI MAREGGIATE

Pubblicazione: 27 ottobre 2018 alle ore 18:44

L'AQUILA - Allerta meteo in Abruzzo per il week-end, la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire da questa sera e fino alle ore 16 di domani, domenica 28 ottobre.

"Dalle prime ore di sabato 27 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Lombardia, Emilia Romagna e Marche, in estensione a Piemonte, provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte", si legge nell'avviso diramato dalla Protezione civile.

Piogge e rovesci a più riprese bagneranno anche il Medio Adriatico, in particolare i settori interni, con fenomeni anche forti in prossimità dei settori appenninici, specie al confine con il Lazio. Meno coinvolte le coste abruzzesi.

Domenica: una perturbazione pilotata da un profondo minimo di pressione sul Golfo Ligure interessa anche il medio versante adriatico, ma con fenomeni che risulteranno più frequenti ed intensi sulle aree appenniniche, specie abruzzesi, come riporta 3bmeteo.com. Precipitazioni deboli e sporadiche invece sulle coste, più probabili durante le ore centrali del giorno. Venti tesi o forti da Sse. Mari molto mossi o agitati al largo.

Lunedì: una profonda depressione si porta verso il Golfo di Genova accompagnando una perturbazione che transita sul medio versante adriatico, provocando condizioni di maltempo sulle zone interne di Marche e Abruzzo con piogge e rovesci diffusi. Meno coinvolte le coste, anche se in serata transiterà il ramo freddo della perturbazione, responsabile di temporali sparsi che dall'entroterra si muoveranno fin sui litorali. Venti forti da Sse. Mare molto mosso o agitato.

Martedì: la perturbazione si allontana verso levante favorendo l'ingresso di schiarite anche ampie al suo seguito sul medio versante adriatico, dove la giornata trascorrerà all'insegna dei cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Solo sulle zone appenniniche permarranno addensamenti e qualche fenomeno sparso, specie fino al mattino, innescato dal flusso sudoccidentale che continuerà a prevalere. Temperature in calo. Venti moderati o tesi da So, in attenuazione serale. Mare mosso, fino a molto mosso o agitato al largo.