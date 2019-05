MALTEMPO: ALLERTA GIALLA IN ABRUZZO, IN ARRIVO VENTI FORTI E MAREGGIATE

Pubblicazione: 05 maggio 2019 alle ore 16:01

L'AQUILA - Un'avvezione di aria fredda di matrice artico-continentale, piuttosto inusuale per il periodo, raggiungerà il Mediterraneo nella giornata di domenica dando vita ad una circolazione depressionaria al suolo che determinerà condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni centrali della Penisola, come riporta 3bmeteo.com.

Nel Bollettino di criticità regionale è sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell'Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici. Per la giornata di oggi, domenica 5 maggio, prevista criticità ordinaria-allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Abru-B (Bacino dell'Aterno), Abru-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO), Abru-E (Marsica); prevista criticità ordinaria-allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su Abru-A (BACINI TORDINO-VOMANO), Abru-C (BACINO DEL PESCARA), Abru-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO).

Per la giornata di domani, lunedì 6 maggio, prevista criticità ordinaria-allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Abru-A (BACINI TORDINO-VOMANO), Abru-C (BACINO DEL PESCARA) e Abru-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO); prevista criticità ordinaria-allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su Abru-B (BACINO DELL'ATERNO), Abru-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO) e Abru-E (MARSICA).

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.