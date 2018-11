MALTEMPO: ALLERTA ARANCIONE DOMANI IN MARSICA, BACINI ATERNO E ALTO SANGRO

Pubblicazione: 01 novembre 2018 alle ore 18:38

L'AQUILA - Nel Bollettino di criticità della Regione Abruzzo è sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell'Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici.

Per la giornata di domani, venerdì 2 novembre 2018, come riporta allarmeteo.regione.abruzzo.it, prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idraulico diffuso sui bacini dell'Aterno e dell'Alto Sangro e nella Marsica.

Prevista criticità ordinaria/allerta gialla per per rischio idraulico diffuso sui bacini Tordino-Vomano, del Pescara e Basso Sangro.

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.