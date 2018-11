MALTEMPO ABRUZZO: REGIONE, ''OLTRE DUE MILIONI PER DANNI 2013''

Pubblicazione: 14 novembre 2018 alle ore 19:02

L'AQUILA - I comuni abruzzesi colpiti dal maltempo nel 2013 potranno beneficiare di specifici fondi il cui scopo è quello di consentire la riparazione di danni subiti o il rimborso per eventuali lavori effettuati in seguito alla riparazione degli stessi.

Si tratta di investimenti relativi alla messa in sicurezza di strade provinciali e/o comunali a causa di smottamenti, eventi franosi, dissesto idrogeologico e per il drenaggio e regimentazione delle acque, per un totale di circa 2 milioni e 756 mila euro.

"La Regione Abruzzo - si legge in una nota - ha provveduto alla rimodulazione delle economie approvate dal dipartimento nazionale della Protezione civile. Tale documentazione è stata reinserita in un programma di interventi che i Comuni avevano richiesto con riferimento agli eventi emergenziali del 2013".

"Nelle assegnazioni, inoltre - prosegue la nota -, sono indicate le condizioni necessarie e la documentazione fondamentale per accedere ai fondi. Le amministrazioni comunali dovranno rispettare i criteri stabiliti all'interno per usufruire degli stessi. In questi giorni i Comuni indirizzatari dei provvedimenti stanno accettando la concessione di queste risorse e stanno provvedendo all'esecuzione degli interventi o, in alcuni casi, alla presentazione della documentazione per il rimborso delle spese già sostenute".

"Va sottolineato come, a seconda dell'oggetto della richiesta di assegnazione fondi, ogni Comune ha tempistiche ben definite per decidere come agire. Le risorse sono già disponibili e sono nel bilancio regionale. Erano parte di una contabilità speciale del dipartimento regionale di protezione civile ma, finita l'emergenza, lo stesso ha chiesto di spostare i fondi dalla contabilità speciale a quella regionale, nello specifico del Dipartimento Infrastrutture".

Soddisfatto per il risultato raggiunto l'assessore alle opere pubbliche Lorenzo Berardinetti. "E' stato un processo lungo e con qualche difficoltà, ma alla fine ciò che conta è il risultato. Oggi, infatti, siamo qui a parlare del fatto che i Comuni che nel 2013 hanno avuto grossi problemi derivanti dal maltempo potranno godere di fondi per sistemare i danni che lo stesso ha recato oppure chiedere rimborsi per spese già sostenute. E' un importante segnale di vicinanza che la Regione dà alle amministrazioni locali, indice, peraltro, della nostra disponibilità ad impegnarci quotidianamente per soddisfare le esigenze espresse".

Ecco l'elenco dei Comuni finanziati con i relativi interventi.

BISENTI (TE) - Ripristino viabilità strada comunale ex SP 34/B di Troiano -250.000,00; CAMPLI (TE) - Ripristino viabilità provinciale e stabilizzazione del versante in località Morge-80.000,00; CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)- Ripristino viabilità provinciale SP 152 al Km 5+500 mediante realizzazione di muro c.a. con fondazione su pali - 280.000,00; ELICE (PE) - Ripristino viabilità comunale (Vallone, Sanargi, per Città Sant'Angelo, Collina) - 173.950,00; FARINDOLA (PE) - Ripristino viabilità comunale località Vicenne e località Ripe -270.000,00; GESSOPALENA (CH) - Movimento franoso in C.da Macchie. Opere di consolidamento e ripristino viabilità comunale e provinciale -140.000,00; MONTEBELLO DI BERTONA (PE)- Ripristino viabilità comunale nelle località Campo delle Piane, Iove, Zona Ripe, loc. Antonaccillo 280.000,00; MOSCUFO (PE)- Ripristino viabilità comunale (via L'Aquila, Di Loreto, Pisciarano, Ventilina) -200.000,00; PENNE (PE) - Contrada Mallo, drenaggio e regimentazione delle acque finalizzati alla stabilizzazione del versante -150.000,00; SALLE (PE) -Strada comunale di collegamento Salle Nuova - Salle Vecchia - 50.000,00; SANT'OMERO (TE) -Ripristino sezione di deflusso per erosione spondale sul fiume Salinello nella frazione di Poggio Morello - 200.000,00; SCAFA (PE) - Intervento via Gran Sasso - 40.000,00; TOSSICCIA (TE) - Ripristino viabilità strada comunale ex SP 42/C per movimento franoso - collegamento della fraz. di Colledonico con la SP 491 Montorio al Vomano - Isola del Gran Sasso - 110.000,00; TUFILLO (CH) - Strada com. Tufillo - Fondo Valle Trigno - Completamento delle paratia di valle costituita da muro in c.a. con fondazione su pali, realizzazione di dranaggio profondo sul lato di monte della strada, risagomatura del piano viabile - 140.000,00; VILLA SANTA MARIA (CH) - Opere di consolidamento e messa in sicurezza dei movimenti franosi in via Maresciallo di Resta e via Discesa della Stazione - 120.000,00; CROGNALETO (PE)- Intervento località Senarica - 57.736,00; PIANELLE (PE) -Ripristino viabilità comunale ( strada S. Ippolito) - 214.712,00.