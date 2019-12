MALTEMPO ABRUZZO: A L'AQUILA ALLAGAMENTI VENTO CAUSA DANNI, OGGI ANCORA PIOGGIA

Pubblicazione: 22 dicembre 2019 alle ore 10:27

L’AQUILA - Forte vento e pioggia, delle ultime ore hanno causato significativi disagi in Abruzzo. All’Aquila si registrano allagamenti, in vari punti della città, in particolare a Sassa, al progetto Case, e in un sottopassaggio ferroviario, senza che il semaforo di sicurezza sia diventato rosso.

Tra le zone interessate anche il piazzale di fronte alla stazione dell’Aquila, ieri completamente allagato.

Disagi da maltempo nella Valle Roveto, con uno smottamento lungo la strada che porta alla frazione di Rendinara, nel Comune di Morino.

Squadre operative con le idrovore sono dovute intervenire al sottopassaggio della stazione di Tagliacozzo che a causa delle piogge abbondanti si è allagato. Previsti in Abruzzo rovesci anche nella giornata di oggi, con miglioramenti in serata.

