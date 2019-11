M5S: PRIORITA' REGIONE E AMMINISTRATIVE 2020, INCONTRO A PESCARA

Pubblicazione: 25 novembre 2019 alle ore 18:33

PESCARA - Riunione oggi a Pescara dei parlamentari e dei consiglieri regionali M5S per fare il punto sulla situazione politica in Abruzzo e sulla riorganizzazione del Movimento, guardando alle amministrative 2020.

Tanti i temi in agenda: implementazione della Zes, decreto sisma, problema dell’erosione delle coste, restringimenti di carreggiata sull’A14 e A24 e A25, messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso.

"Un incontro operativo che fissa le priorità per il territorio, anche in vista della legge di bilancio 2020, sia sul lato del rilancio economico che su quello del sistema infrastrutturale. Notiamo un’amministrazione regionale e soprattutto un presidente in continua polemica con il Governo centrale, che non perde occasione per scaricare responsabilità e soluzioni, un atteggiamento più corretto sarebbe invece quello di fare squadra, almeno sul piano istituzionale, per dare più forza all’Abruzzo nei tavoli nazionali", dichiarano i parlamentari abruzzesi.

"Sul tema delle elezioni amministrative 2020 c’è l’impegno dei portavoce ad organizzare nelle prossime settimane delle assemblee provinciali per confrontarsi con attivisti e simpatizzanti, anche in considerazione delle nuove funzionalità della piattaforma Rousseau, dedicata proprio agli enti locali, come la Scuola Open Comuni".