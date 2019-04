LUTTO ALLA QUESTURA DELL'AQUILA: RINVIATA LA FESTA DELLA POLIZIA

Pubblicazione: 09 aprile 2019 alle ore 13:24

L'AQUILA - In segno di lutto, a seguito dell’improvviso decesso dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Annamaria Chiacchia, in servizio presso il compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo ed il Molise, la cerimonia celebrativa del 167esimo Anniversario di fondazione della Polizia, in programma mercoledì 10 aprile, alle ore 11, presso l’Auditorium del Conservatorio di L’Aquila, è stata rinviata ad altra data.

Domani si procederà soltanto alla deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti della Polizia, collocato nel piazzale della Questura, alle ore 9.