LUTTO A L'AQUILA PER LA SCOMPARSA DEL PROFESSOR CASCIANI, BIONDI, ''PIONIERE SANITA' ITALIANA''

Pubblicazione: 30 ottobre 2019 alle ore 17:21

L'AQUILA - E' venuto a mancare a 87 anni il professor Carlo Umberto Casciani, primario di Chirurgia generale all'Università di Tor Vergata di Roma.

“Il professor Casciani è stato un vero e proprio pioniere della sanità italiana, oltre che abruzzese e aquilana", è il ricordo del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

"Insieme ad altri medici straordinari, come Giorgio Splendiani o Paride Stefanini, ha rivoluzionato le cure nefrodialitiche ed è anche grazie ai suoi insegnamenti, la sua passione e dedizione per il lavoro che l’ospedale San Salvatore dell’Aquila oggi può contare su un’eccellenza assoluta come il Centro regionale per i trapianti".

"Con i professori Antonio Famulari ed Ettore Martini è stato, infatti, tra i promotori dell’attività di trapianto presso il nosocomio del capoluogo d’Abruzzo, tutt’oggi uno dei fiori all’occhiello della sanità regionale".

"A titolo personale, oltre che della municipalità e della comunità aquilana - conclude Biondi -, giungano ai famigliari le più sentite e sincere condoglianze".