LOTTA ALLA LUDOPATIA: ESPERTI A L'AQUILA PER IL CONVEGNO LA ''POTENZA DEL TALENTO''

Pubblicazione: 30 marzo 2019 alle ore 08:51

L'AQUILA - Prevenire la ludopatia: si inizia dalle scuole.

Al convegno dal titolo "La 'potenza del talento' per combattere la ludopatia", in programma oggi all’Auditorium del Parco del Castello dell’Aquila e trasmesso in diretta video da AbruzzoWeb, partecipano gli studenti del IV A Amministrazione-Finanza-Marketing e IV B Sistemi informativi aziendali dell'Istituto d'istruzione superiore "Amedeo D'Aosta" del capoluogo abruzzese, che avranno modo di confrontarsi con esperti e professionisti del settore.

L'evento nasce con lo scopo di sensibilizzare al contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo, promuovendo allo stesso tempo azioni volte alla lotta e all'informazione sul fenomeno considerato negli ultimi anni una vera "piaga sociale", avviando un piano per sensibilizzare la cittadinanza sulle patologie legate alla ludopatia e le conseguenze nella vita quotidiana, familiare e lavorativa.

Nutrito e qualificato il parterre dei relatori: in particolare, saranno presenti il neo assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, che nella sua veste di presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale nel 2013 ha presentato la legge contro la ludopatia poi approvata nella successiva legislatura, e la psicoterapeuta Giada Costantini, esperta delle dipendenze del centro "Studi Cognitivi" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), componente del comitato scientifico FeDerSerD Abruzzo-Marche-Molise, che svolge la libera professione a Pescara.

I professionisti analizzeranno l’espansione della ludopatia nella nostra regione e nelle aree in ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e dei terremoti del 2016-2017, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni, cercando di dare risposte concrete, che portino alla creazione di una metodologia efficace di prevenzione e contrasto.

L’evento è organizzato da SkillPower, la piattaforma web di giochi d’abilità, ideata dai giovani aquilani Alfredo Specchio, Pietro De Gregorio e Andrew Rivelli, che presenteranno in anteprima nazionale il loro progetto basato sullo sviluppo di giochi di abilità.

"Abbiamo deciso di annunciare il coronamento del nostro sogno con un convegno che miri anche e soprattutto a sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze del gioco d’azzardo e sugli effetti che questo fenomeno ha sul territorio, non solo in termini sociali, ma anche economici", hanno spiegato i tre giovani imprenditori.

Saranno presenti, inoltre, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il vice presidente del Consiglio regionale, Emanuele Imprudente, l'assessore regionale Guido Liris e i deputati Antonio Martino (Forza Italia) e Luigi D'Eramo (Lega).