LOTTA ALL'ILLEGALITA': INTESA SU FORMAZIONE REGIONE-GUARDIA DI FINANZA

Pubblicazione: 23 gennaio 2018 alle ore 13:34

L'AQUILA - Regione Abruzzo e Guardia di finanza insieme per il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, soprattutto quelle di tipo organizzato, lotta alle truffe, agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.

Con questa mission è stato siglato oggi a palazzo Silone, sede della Giunta regionale, un protocollo d'intesa tra l'ente, rappresentato dal presidente, Luciano D'Alfonso, e le Fiamme Gialle, rappresentate dal generale Flavio Aniello, comandante regionale.

Scopo dell'intesa è l'attuazione dell'intervento, denominato "Empowerment Guardia di Finanza", volto al rafforzamento delle competenze tecnico professionali del personale del Corpo e del personale dirigenziale regionale, attraverso corsi di formazione relativi all'utilizzo delle risorse del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (Por-Fse) 2014-2020 della Regione, per un totale di 200 mila euro.

"C'è bisogno di scommettere sulla post-formazione - ha spiegato D'Alfonso - e sull'innalzamento della capacità del proprio lavoro, ogni volta che una norma viene innovata, ogni volta che entra un po' d'Europa in Italia, perché non possiamo dare per scontato che il saper fare nel Novecento significhi saper fare anche nel 2018".

All'interno del protocollo, la Finanza si impegna a far partecipare il proprio personale alle attività formative e, di concerto con la Regione, a organizzare periodicamente incontri per verificare i passi avanti fatti e l'attuazione dell'intesa stessa, valida fino al 31 dicembre 2023.

"Il controllo, la formazione e l'attività ispettiva consentono all'azione amministrativa di raggiungere risultati esattamente come la comunità si aspetta - ha proseguito D'Alfonso - Io oggi ho visto una postura istituzionale che è quella che deve caratterizzare lo Stato quando fa lo Stato".

A fine incontro il presidente regionale ha voluto ringraziare i militari "per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio", sottolineando l'importanza "delle loro azioni, nei momenti di emergenza e la grande attenzione e sensibilità mostrata per l'Abruzzo dal Comandante generale della Guardia di finanza, il generale Giorgio Toschi".

Il generale Aniello, infine, ha donato al governatore il calendario storico della Gdf, il cui tema centrale è proprio la formazione, "un gesto simbolico, per sottolineare l'importanza della collaborazione con la Regione e di quanto oggi è stato siglato", ha concluso.