LO STREET FOOD ABRUZZESE COME NELLA ROMA ANTICA, L'IDEA DI SILVIA DI STEFANO SI CHIAMA ''THERMOPOLIUM''

Pubblicazione: 28 aprile 2019 alle ore 07:08

L’AQUILA – Street food di alta qualità.

È stata ben precisa la scelta di Silvia Distefano, 43enne di Amelia (Terni) che ha gestito fino a qualche tempo fa lo chalet La Scuola di Campo Felice, sui monti innevati abruzzesi; una scelta con un nome dal ‘sapore’ storico, Thermopolium, luogo di ristoro nella Roma Antica, da portare in giro per l’Abruzzo e per il resto d’Italia

A bordo di un truck pieno di prodotti da street food come già detto di alta qualità, il meglio dai territori della nostra regione.

Dalla carne ai formaggi, passando, a breve, anche da salse e creme speciali, il Thermopolium di Silvia Distefano si sta dunque imponendo, nonostante sia su strada soltanto da febbraio, come un luogo su cui poter contare se si vuole gustare dell’ottimo cibo Dop senza dover entrare in un ristorante.

"Ho puntato allo street food - spiega Distefano - mettendomi in gioco dopo anni di gestione di uno chalet a Campo Felice. Sono molto felice, credo sia stata la scelta giusta, i clienti aumentano ogni giorno che passa, significa che la qualità alla fine paga sempre".

Nel corso degli ultimi mesi invernali, il Thermopolium è stato, durante i fine settimana, a Campo Felice, ma pure al 6 Nazioni di Rugby, allo stadio Olimpico di Roma.

E con l’arrivo della primavera e dell’estate, gli appuntamenti per il truck di Silvia Distefano si moltiplicano.

Tra questi, martedì 30 e mercoledì primo maggio al Parco del Castello dell’Aquila, poi 29 e 30 giugno e 5-6-7 luglio a Roma, al Cinecittà World, per i campionati internazionali di fuochi d’artificio.

Quindi a Ferragosto a Barisciano, in provincia dell’Aquila.

Senza contare le molte altre ‘puntate’ sia in Abruzzo che in giro per il resto dello Stivale.