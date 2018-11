LO CHEF STELLATO WILLIAM ZONFA PORTA L'ABRUZZO SULLE TAVOLE DI SHANGAI

Pubblicazione: 12 novembre 2018 alle ore 12:56

L'AQUILA - Lo chef stellato aquilano William Zonfa sarà l'unico abruzzese tra gli ospiti italiani della decima edizione di "Italian Cuisine&Wines World Summit" in corso di svolgimento a Shanghai in Cina.

Lo chef è stato chiamato a rappresentare l'Abruzzo e le sue eccellenze gastronomiche nella cornice dell'hotel Park Hyatt.

Mercoledì 14 novembre lo chef Zonfa realizzerà un cooking show per addetti ai lavori e stampa specializzata.

Il 16 novembre lo chef parteciperà alla realizzazione della cena di gala dell'evento con un secondo piatto a base di Montepulciano d'Abruzzo.

La manifestazione, di tipo itinerante, ha già toccato piazze importanti come Honk Kong e Pechino facendo registrare il sold out in tutte le occasioni.

"Sono orgoglioso di rappresentare l'Abruzzo - è il commento di Zonfa - in una delle manifestazioni più importanti d'Oriente dedicata alla tradizione gastronomica italiana".

"La piazza cinese mostra interesse crescente verso la cucina italiana, a conferma dell'ottima qualità e grande tradizione del nostro cibo ", conclude.