LO CHEF AQUILANO WILLIAM ZONFA AL KITCHEN THEATER DI SHANGAI

Pubblicazione: 08 novembre 2019 alle ore 19:00

L'AQUILA - Il 12-13-14 novembre William Zonfa, lo chef stellato della Magione Papale dell'Aquila, torna di nuovo a portare il nome dell'Abruzzo e dell'Italia nel mondo,

Questa volta torna a Shangai per partecipare al Kitchen Theater il luogo di confronto e esperimenti sulla grande cucina italiana. Lo chef Zonfa porterà quattro piatti, di matrice abruzzese.

"La cucina è una forma di sostenibilità e di arte che cambia è si innova da tempi antichi , come lo è il movimento sostenibile degli ingredienti di qualsiasi natura un contatto con l’uomo , che cucinandoli , diviene artigiano. L’umanità è la scienza sono in continua evoluzione,e grazie al moderno sviluppo di essi diventano una forma di studi della cultura, è una forma di condivisione di una tradizione che diviene innovazione, per tornare tradizione allo stesso tempo".

È questo lo spirito del Kitchen Theater che, attraverso i professionisti del settore che parteciperanno, di essere una forma di studio e comparazione, volta a rendere la cultura culinaria sempre più comprensibile e conviviale, rintracciandola nella realtà di ogni territorio.