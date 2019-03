LITE CON BASTONE TRA VICINI DI CASA A PESCARA,

67ENNE RISCHIA DI PERDERE UN OCCHIO

Pubblicazione: 25 marzo 2019 alle ore 20:01

PESCARA - Un 67enne di Pescara è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate al culmine di una lite scoppiata per questioni di vicinato, nel quartiere Colli del capoluogo adriatico.

Una 35enne lo avrebbe colpito con il bastone in metallo di una scopa, ferendolo al volto e, in particolare, a un occhio.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati il 118, intervenuto con l'ambulanza medicalizzata, e il Reparto prevenzione crimine Abruzzo della Questura di Pescara.

Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale ed è stato ricoverato nel reparto di Oculistica con prognosi di 30 giorni.

I medici lo stanno sottoponendo a intervento chirurgico; rischia di perdere l'occhio.

Proseguono gli accertamenti della Polizia. La donna, che era agli arresti domiciliari, sarà denunciata.