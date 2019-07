LISTE D'ATTESA: M5S ABRUZZO, ''DA MINISTRO RICETTA SNELLIMENTO ASL DOVRANNO ADEGUARSI IN TEMPI BREVI''

Pubblicazione: 03 luglio 2019 alle ore 11:07

L'AQUILA - "Hanno ragione i cittadini abruzzesi a chiedere con forza una soluzione alle interminabili liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali".

Lo afferma il consigliere regionale del M5S Barbara Stella.

"Fortunatamente siamo finalmente al giro di boa, è solo questione di pochi giorni e tutte le Asl regionali da fine luglio dovranno necessariamente adeguarsi alle indicazioni del Ministro Grillo e dare seguito alle conseguenti disposizioni regionali - continua la consigliera - Finalmente dopo anni di immobilismo a danno dei cittadini abruzzesi, tutte le Aziende Sanitarie Locali d’ora in poi dovranno uniformare i processi delle liste di attesa, integrandoli con un sistema di priorità della prestazione ambulatoriale che darà la precedenza alle urgenze e non all’ordine di prenotazione, garantendo ai cittadini tempi brevi e certi, con un costante monitoraggio delle criticità delle liste d’attesa".

Numerose sono le iniziative volte allo snellimento delle liste: anche la possibilità da parte delle Asl di incrementare le attività dei laboratori con orari di apertura nei prefestivi e nei festivi.

La stampa locale in questi giorni ha messo in evidenza ancora ritardi e difficoltà nella macchina della sanità abruzzese: "come cittadina abruzzese monitorerò da vicino l’attuazione delle disposizioni governative incalzando il governo regionale qualora non intervenisse tempestivamente in caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali - continua - Questa è l’occasione per tutti i cittadini abruzzesi di vedersi finalmente riconosciuto il diritto alla salute, da troppo tempo negato a causa dell’inefficienza di governi e amministrazioni locali guidati dagli interessi delle cliniche private e non dalla salvaguardia della salute dei cittadini".