LIBRI: AL POLARVILLE DELL'AQUILA PRESENTAZIONE

DE ''IL LEONE IMBRIGLIATO'' DI MAURIZIO COCCIA

Pubblicazione: 01 febbraio 2020 alle ore 12:01

L'AQUILA - Sarà presentato alla libreria Polarville dell’Aquila, su via garibaldi, martedì 4 febbraio alle 18.30, il libro "Il leone imbrigliato. Artisti, istituzioni, pubblico” (Ed. Castelvecchi, 2019)” , alla presenza dell’autore, il professor Maurizio Coccia, e di Margherita Morgantin e Italo Zuffi.

Maurizio Coccia indaga il rapporto fra i tre principali protagonisti dell’arte contemporanea, appunto gli artisti, le istituzioni e il pubblico, partendo da un’iniziale collocazione storico-critica per arrivare a una più precisa connotazione teoretica.

Si discutono i pionieri della pratica in oggetto (Institutional Critique), risalendo nei decenni sino al principio del nuovo secolo, quando entrano in gioco le strategie conosciute come New Institutionalism e prendono slancio le nuove pratiche curatoriali, più accentratrici e perfomative.

Largo spazio è dato anche ai principi della nuova museografia indirizzati a un ampliamento del pubblico nei musei, con esperienze tratte dalle vicende internazionali più recenti.

Un libro che non vuole essere un manuale né un prontuario, ma una tavola rotonda, la possibilità di dialogo tra diverse visioni, come viatico per un’umanità futura informata e consapevole.

L’autore è docente di Storia dell’Arte Contemporanea e Storia e della Critica d’Arte, è direttore del Centro per l’Arte Contemporanea Palazzo Lucarini di Trevi.

Consulente di numerose istituzioni sui temi dell’arte pubblica, dell’architettura e della didattica museale, ha contribuito al Padiglione Italia alla Biennale Architettura di Venezia (2016).

È membro del comitato direttivo della rivista «Parol – Quaderni d’arte e di epistemologia» e autore dei volumi Una rivoluzione non richiesta. Modelli di arte inclusiva dal Nord Sardegna (2014) e Cesare Cesariano. Ricomposizione di un problema critico (2015).