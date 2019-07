LIBRI AGLI ESCURSIONISTI IN CAMBIO DI RIFIUTI: LA CAMPAGNA DEL PNALM

Pubblicazione: 30 luglio 2019 alle ore 16:13

PESCASSEROLI - Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) lancia la campagna "Un libro per un rifiuto" contro il 'littering', fenomeno di abbandono di micro-rifiuti sui sentieri: con l'iniziativa si chiede agli escursionisti di raccogliere vetro o alluminio, lattine, carta stagnola usata generalmente come involucro per alimenti, durante le loro passeggiate nel parco, documentando e diffondendo la loro opera benefica sui social.

La campagna parte il primo agosto e termina il 30 ottobre 2019.

Il volenteroso escursionista riceverà in cambio dei rifiuti raccolti un libro in regalo che potrà scegliere tra quelli che il Parco ha destinato all'iniziativa: l'unico obbligo da rispettare, oltre alla raccolta di rifiuti esclusivamente sui sentieri in montagna, sarà quello di pubblicare testimonianza video o fotografica della raccolta sui social (Facebook o Instagram) con l'indicazione della località in cui è stata effettuata la pulizia e l'inserimento dell'hashtag #unlibroperunrifiuto seguito dal tag @parcoabruzzo.

I rifiuti raccolti potranno essere consegnati presso la Biblioteca del Parco a Pescasseroli in via Rovereto, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30.

Il sabato e la domenica invece, è possibile consegnare i rifiuti presso il Centro Visite di Pescasseroli aperto dalle 10 alle 18.30, oppure presso il Centro Lupo di Civitella Alfedena aperto dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.

Al termine dell'iniziativa, per la quale si auspica una numerosa partecipazione da parte di escursionisti che frequentano le montagne del Parco in estate, i dati raccolti saranno una base utile per eventuali statistiche sul fenomeno del littering in montagna di cui, attualmente, risultano esserci solo dati relativi a parchi urbani e spiagge.