LIBERAZIONE: IL PRESIDENTE MATTARELLA A TARANTA PELIGNA IL 25 APRILE

Pubblicazione: 14 aprile 2018 alle ore 12:15

TARANTA PELIGNA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Taranta Peligna (Chieti) il 25 aprile per omaggiare la Brigata Maiella, formazione partigiana decorata di medaglia d'oro al valore militare alla bandiera, tra le pochissime formazioni di patrioti di ispirazione repubblicana aggregate all'esercito alleato dopo la liberazione dei territori d'origine.

Fu la formazione combattente con il più lungo e ampio ciclo operativo, continuando a lottare risalendo la penisola sino alla liberazione delle Marche, dell'Emilia-Romagna e del Veneto.

Per celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione, il capo dello Stato sarà al Sacrario di guerra della Brigata Majella, voluto fortemente dal comandante Ettore Troilo che però non fece in tempo a vederlo, e che venne inaugurato dal suo vice Domenico Troilo il 16 maggio 1976.