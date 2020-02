LEGNINI COMMISSARIO SISMA: ZENNARO, 'STRUMENTI CI SONO, OCCORRE VELOCIZZARE'

Pubblicazione: 15 febbraio 2020 alle ore 11:12

TERAMO - “La scelta del nuovo Commissario straordinario per il Sisma 2016 è ricaduta innanzitutto su un abruzzese, Giovanni Legnini, a cui non posso che esprimere i miei migliori auguri per il centrale ruolo che ricoprirà non solo per il nostro territorio, ma per tutto il centro Italia colpito dal terremoto.”.

Lo dichiara il deputato M5s Antonio Zennaro.

“Legnini conosce bene l’Abruzzo e conosce bene anche la macchina istituzionale e legislativa, sono sicuro che questo gli consentirà di migliorare il collegamento tra sindaci, cittadini, tessuto economico, imprese e struttura commissariale, dando finalmente slancio alla ricostruzione.”

“Gli strumenti e le risorse ci sono, lo scorso anno si è perso troppo tempo per rendere operative, attraverso le ordinanze necessarie, norme già approvate dal Parlamento, che sono state recepite con lentezza dalla passata cabina di regia. Fino ad oggi ci sono state oggettive difficoltà ma anche non poche strumentalizzazioni che in alcuni casi sono servite solo ad alimentare un atteggiamento di sfiducia nel lavoro del Governo Conte. Con il recente decreto Ricostruzione si è intervenuto molto sul lato della sburocratizzazione, ora serve spendere tutte le risorse stanziate e agire con il massimo dell’efficienza e della velocità.”