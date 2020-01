LEGGE URBANISTICA ABRUZZO: VENERDI' CONVEGNO DELL'INU A PESCARA

Pubblicazione: 20 gennaio 2020 alle ore 13:27

PESCARA - Una nuova legge regionale per il governo del territorio: la discussione sarà aperta venerdì 24 gennaio a Pescara, all’Auditorium Leonardo Petruzzi, a partire dalle 9.30, in un convegno promosso per lo scopo dalla sezione Abruzzo e Molise dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, dalla Federazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Abruzzo e Molise e dalla Federazione Regionale degli Ordini di Ingegneri d’Abruzzo.

Tra gli interventi, oltre a quelli dei presidenti delle tre organizzazioni (Roberto Mascarucci, Giustino Vallese e Maurizio Fusilli), ci saranno quelli del sindaco di Pescara Carlo Masci, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del segretario nazionale dell’Inu Francesco Domenico Moccia.

Avranno luogo inoltre nel corso del convegno una tavola rotonda, e un forum tecnico a cui prenderanno parte ricercatori e tecnici per approfondire i diversi aspetti e mettere in luce la necessità di una normativa regionale sul governo del territorio. Le conclusioni sono affidate all’assessore regionale all’Urbanistica Nicola Campitelli.

Il presidente di Inu Abruzzo e Molise Mascarucci sottolinea ed elenca i punti e gli assi di riferimento da cui deve partire un dibattito e una discussione che approdi alla nuova legge urbanistica: “Deve essere una legge – quadro, chiara e sintetica; deve basarsi su un quadro di conoscenze condivise; occorre che vi sia coerenza tra il progetto dello sviluppo dello spazio territoriale e le decisioni di spesa; deve contenere un innovativo ruolo per la pianificazione di livello intermedio, che spetta per legge alle Province; deve garantire la sostenibilità delle politiche e delle azioni, il contenimento del consumo di suolo e la rinascita urbana”.

IL PROGRAMMA

Ore 9,30 APERTURA

Ore 10,00 SALUTI

Carlo Masci (Sindaco di Pescara)

Marco Marsilio (Presidente della Giunta, Regione Abruzzo)

Domenico Moccia (Segretario Nazionale dell’INU)

Ore 10,30 RELAZIONI

Roberto Mascarucci (Presidente INU Abruzzo e Molise)

Giustino Vallese (Presidente Federazione Architetti Abruzzo)

Maurizio Fusilli (Presidente Federazione Ingegneri Abruzzo)

Ore 11,00 TAVOLA ROTONDA (coordinata da Roberto Mascarucci)

Gianguido D’Alberto (Presidente ANCI Abruzzo, Sindaco di Teramo)

Angelo Caruso (Presidente UPI Abruzzo, Presidente Provincia dell’Aquila)

Pietro Antonio D’Intino (ANCE Abruzzo, Presidente Consorzio ISEA)

Renato Giancaterino (Coordinatore CNA Costruzioni Abruzzo)

Silvano Di Primio (Presidente Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo)

Ore 12,15 DIBATTITO

Ore 13,00 PAUSA PRANZO

Ore 15,00 FORUM TECNICO (coordinato da Piero Properzi)

- Il dibattito a livello nazionale

Simone Ombuen, CNAPPC, Università di Roma Tre

- Evoluzioni e innovazioni delle normative regionali

Massimiliano Caraceni, Ordine degli Architetti di Chieti

- Il tema della conoscenza

Donato Di Ludovico, Università dell’Aquila

- Il tema della partecipazione

Bernardo Cardinale, Università di Teramo

- Il tema della perequazione

Melania D’Angelosante, Università di Chieti-Pescara

- Le competenze del livello intermedio

Margherita Fellegara, Provincia di Chieti

Nicolino D’Amico, Provincia dell’Aquila

- Le fragilità del territorio

Nicola Tullo, Ordine dei Geologi dell’Abruzzo

- Il rischio sismico nel riuso del patrimonio edilizio

Marco Pasqualini, Ordine degli Ingegneri di Pescara

- La questione dei distretti agricoli

Meri Serrini, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Teramo

- Le reti e le infrastrutture verdi

Raffaele Di Marcello, Ordine degli Architetti di Teramo

Ore 18,00 DIBATTITO

Ore 18,30 CONCLUSIONI

Nicola Campitelli (Assessore all’Urbanistica, Regione Abruzzo)