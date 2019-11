LEGGE MAESTRI SCI: PAOLUCCI, ''FINALMENTE REGIONE COPRE VUOTO NORMATIVO''

Pubblicazione: 05 novembre 2019 alle ore 18:32

L'AQUILA - "Con l’approvazione di questa Legge, la Regione finalmente copre un vuoto normativo che ci portiamo avanti dal 2012".

Così, in una nota, il capogruppo Pd al Consiglio regionale Silvio Paolucci sull'approvazione progetto di legge che introduce modifiche alla norma del 2012, "Disciplina della professione di maestro di sci", che stanzia 100 mila euro quale quota di cofinanziamento per l’anno 2019 per l’acquisto delle divise dei maestri di sci.

"Un percorso - spiega Paolucci - che era stato avviato nella scorsa legislatura e che ho voluto fortemente riprendere fin dai primi giorni di insediamento, con il prezioso e puntuale sostegno del Collegio regionale dei Maestri di Sci a cui desidero esprimere il mio sentito ringraziamento. Grazie all’iniziativa legislativa approvata oggi, con voto unanime dell’intero Consiglio regionale, i 700 maestri di sci presenti sulle nostre stazioni sciistiche diventeranno ambasciatori della promozione turistica della nostra regione".

"Per l’esercizio della propria professione, infatti, volta principalmente all'attività di accompagnamento della clientela, alla pratica di attività sciistiche, di manifestazioni e di gare, anche al di fuori del territorio regionale, i nostri Maestri porteranno in ogni dove il logo turistico dell’Abruzzo veicolando il nome e l’immagine del nostra regione. Un plauso, infine, a tutte le forze politiche che hanno sostenuto convintamente la mia proposta, dimostrando che su alcuni temi l’interesse dell’Abruzzo e degli abruzzesi è più importante degli interessi di partiti", conclude Paolucci.