LEGGE ELETTORALE: SINISTRA ITALIANA, ''RESPINTI SBARRAMENTI ALLA 'TURCA'''

Pubblicazione: 07 agosto 2018 alle ore 20:43

L'AQUILA - "Siamo soddisfatti. Dopo un'estenuante battaglia in commissione durata un giorno la maggioranza di governo decide di ritirare gli sbarramenti alla 'turca'. Siamo soddisfatti di questo risultato che dimostra come nelle istituzioni il ruolo delle opposizioni sia spesso fondamentale per evitare stupri istituzionali come quello che si stava per compiere. Le regole si scrivono e si cambiano insieme. Sinistra Italiana resterà vigile fino alla fine della legislatura per evitare che altre sveltine simili possano accadere", così Daniele Licheri, segretario Regionale Si Abruzzo e Leandro Bracco, consigliere regionale di Si.