LEGGE ELETTORALE: BELLACHIOMA (LEGA), ''DA ABRUZZO REFERENDUM ABOLIZIONE QUOTA PROPORZIONALE''

Pubblicazione: 16 settembre 2019 alle ore 20:42

L'AQUILA - "La Lega è pronta a partire da qui in Abruzzo per farsi promotrice, con tutte le altre forze del centrodestra in Regione, della proposta referendaria per l’abolizione della quota proporzionale di due terzi dei seggi così come previsto dall’attuale sistema elettorale per arrivare, finalmente, a un sistema maggioritario puro".

L’annuncio è del segretario regionale della Lega Salvini per l’Abruzzo, Giuseppe Bellachioma.

In una nota, il deputato comunica che l’Abruzzo, dove la Lega alle elezioni del 10 febbraio scorso ha ottenuto il 27 per cento dei consensi, farà da capofila "per far approvare l’iter che permetterà di votare la proposta referendaria, assieme ad altre quattro regioni italiane, di riforma elettorale".

Un iter che deve partire dai rispettivi Consigli regionali attraverso il lavoro nelle commissioni e poi dalla decisione con il voto nelle aule consiliari: il tutto, secondo Bellachuoma deve avvenire entro il mese di settembre.

"Nei 630 collegi uninominali – spiega ancora Bellachioma – avrà così la possibilità ogni elettore di conoscere il nome e cognome del candidato che effettivamente poi andrà in Parlamento. Verrà tolta la quota proporzionale per rendere il sistema totalmente maggioritario come quella che avviene per l’elezione diretta dei sindaci nei nostri comuni".

"Ci apprestiamo a compiere un atto altamente democratico e costituzionale – evidenzia il segretario regionale dei salviniani – attraverso l’indizione di un referendum popolare per deliberare l'abrogazione parziale di una legge elettorale attraverso cinque assemblee regionali".

"Chiamo al senso di responsabilità il centrodestra abruzzese – conclude Bellachioma – per un iter che mi auguro possa essere concluso entro il mese di settembre, perché il ritorno al proporzionale, come vuole fare il governo Conti bis, sarebbe un ritorno al passato”.